بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 03 حزيران 2020
آخر الأخبار
حكام السلة العراقية في المركز الثالث .. عربيا سائرون : الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية المسعودي : المزيد من الوقت سيستنزف في ملف الوزارات الشاغرة كورونا "سلاحا " ضد عقد جلسات البرلمان ! نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم تسجيل ٢٠ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالنجف الاشتباه بإصابة 6 افراد من حماية الكاظمي بفيروس كورونا اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار نائب عن الحكمة: جلسة التصويت على المتبقي من وزارات حكومة الكاظمي ستعقد الاسبوع المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 11:31 ص

الفتح : حسم ملف الوزارات الشاغرة قد يستغرق اكثر من شهر

احمد الكناني

اكد تحالف "الفتح"  استمرار الخلافات السياسية على تسمية المرشحين للوزارات المتبقية، مرجحا عدم حسم الملف قبل مرور اكثر من شهر.

وقال النائب عن  التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان الخلافات والصراعات السياسية ما تزال مستمرة على الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبيناً :" ان هذا يعطل استكمال الكابينة الوزارية وحسم مسألة الوزارات المتبقية التي قد تستمر لاكثر من شهر".

واضاف  الكناني :" ان بعض الكتل والاحزاب السياسية تصر على وجود ممثل لها في مجلس الوزراء، مايؤثر على استكمال الكابينة الوزارية في حكومة الكاظمي".

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مضر السلمان

سائرون : الكاظمي ملزم بتنفيذ قرار اخراج القوات الاميركية 03 حزيران 2020 01:54 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : المزيد من الوقت سيستنزف في ملف الوزارات الشاغرة 03 حزيران 2020 01:50 م

قصي عباس الشبكي

كورونا "سلاحا " ضد عقد جلسات البرلمان ! 03 حزيران 2020 01:47 م

انتصار الجبوري

نائبة عن نينوى تكشف عن حقيقة " مرة " بشأن اعمار المحافظة 03 حزيران 2020 01:44 م

640 (2)

نائبة تدعو الى الغاء قانون التقاعد الجديد والعودة الى القانون القديم 03 حزيران 2020 01:27 م

كورونا-بديالى

تسجيل ٢٠ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالنجف 03 حزيران 2020 01:26 م

accb0f156e93439e6c0576b71e6ebb1f

الاشتباه بإصابة 6 افراد من حماية الكاظمي بفيروس كورونا 03 حزيران 2020 01:24 م

1418137120047760600

اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار 03 حزيران 2020 01:21 م

التعليقات