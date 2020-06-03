الفتح : حسم ملف الوزارات الشاغرة قد يستغرق اكثر من شهر

اكد تحالف "الفتح" استمرار الخلافات السياسية على تسمية المرشحين للوزارات المتبقية، مرجحا عدم حسم الملف قبل مرور اكثر من شهر.



وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان الخلافات والصراعات السياسية ما تزال مستمرة على الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبيناً :" ان هذا يعطل استكمال الكابينة الوزارية وحسم مسألة الوزارات المتبقية التي قد تستمر لاكثر من شهر".



واضاف الكناني :" ان بعض الكتل والاحزاب السياسية تصر على وجود ممثل لها في مجلس الوزراء، مايؤثر على استكمال الكابينة الوزارية في حكومة الكاظمي".

ف.ا