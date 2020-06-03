بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 03 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 03 حزيران 2020 11:27 ص

فنان عراقي يتلقى عزاء والدته عبر السوشيال ميديا بسبب كورونا

حاتم العراقي

أعلن الفنان العراقي حاتم العراقي، أنه لن يقيم عزاء لوالدته التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا واكتفى أصدقاؤه وجمهوره بمواساته عبر توتير وتقديم واجب العزاء.

وأعلنت قناة روتانا عبر صفحتها على "تويتر"، وفاة والدة الفنان حاتم العراقي بعد صراع مع المرض.

وكتبت القناة علي صفحتها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره‏ تتقدم شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان ‫#حاتم_العراقي وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته ‏سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وكان حاتم العراقي طلب من جمهوره منذ أيام أن يقوموا بإلغاء متابعة صفحة "اليوتيوب" الغير الرسمية له، والانتباه إلى قناته الحقيقية قائلا: "لكم مني كل الحب والاحترام.. أريد اتكلم وياكم بموضوع مهم جداً ومن القلب للقلب وإلى أحلى وأغلى جمهور على قلبي إلي يتابعني من بداية مشواري الفني أحبكم جدا ومقدر حبكم وحرصكم واهتمامكم بي من بداية دخولي للفن ولحد هذه اللحظة حبايبي عندي طلب أخوي أن تلغى القنوات الشخصية باليوتيوب إلى حامله اسمي ..كثير من الجمهور لا يميز القناة الأصلية للفنان ولا يتابع الأغاني الأصلية والسبب كثره القنوات والفديوهات المدبلجة بصفحاتكم إضافه الى كثره الكروبات والصفحات المزيفه بأسمى في الفترة الأخيرة ....أصبح الجمهور لا يميز ولا يعرف حسابات الفنان الأصلية رجو أن تتقبلوا كلامي برحابه صدر وبدون زعل....أحبكم.

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