شذى حسون تستعد لطرح أغنية من التراث العراقي

تستعد المطربة العراقية شذى حسون لطرح أغنية من التراث العراقي تحمل عنوان "أخاف أحجي".



وأعلنت شذى عن الكليب من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "مفاجأة لكم أحبائي، قريبا (أخاف أحجي) على روتانا، تراث عراقي".



الأغنية من كلمات محمد العزاوي، وألحان عباس جميل واشتهرت الأغنية في فترة الخمسينات.