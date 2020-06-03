الكاظمي يشرف على إطلاق أكبر حملة عسكرية ضد داعش الإرهابي.. والتحالف الدولي يساهم بغارات دقيقة

أشرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على إطلاق أوسع حملة عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ توليه منصبه.

وتهدف الحملة التي تحمل اسم "أبطال العراق - نصر السيادة" وتدعمها طائرات التحالف الدولي، إلى ملاحقة خلايا داعش في محافظة كركوك والحدود الفاصلة بين هذه المحافظة ومحافظة صلاح الدين المجاورة.

وأطلق الكاظمي العملية خلال زيارة قام بها إلى مقر القيادة المتقدم في كركوك أمس الثلاثاء، حيث أفاد مكتبه في بيان بأنه أكد أنه في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا من القوات المسلحة بكافة صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف البيان، أن عملية "أبطال العراق" تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا فلول (داعش) الإرهابي في مناطق جنوب غربي كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقد أعلن الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول أن طيران الجيش والقوة الجوية لهما دور كبير في عمليات (أبطال العراق).

وأضاف رسول في تصريح صحفي، أن صقور القوة الجوية العراقية باشرت مِن ساعات الصباح الأولى بإسناد محاور عمليات (أبطال العراق - المرحلة الثانية) من خلال طائراتهم التي تعزف نشيد النصر في سماء الوطن»، على حد وصفه.

وتهدف هذه العملية إلى تفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة تتجاوز 738 كيلومتراً مربعاً.

من جانبه، قال الناطق باسم التحالف الدولي، الكولونيل مايلز كاغينز، في تغريدة على "تويتر" أمس، إن الكل يعمل معاً من أجل تحقيق هزيمة (داعش)، حيث تتضافر جهود أبطال القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها مدعومة من صقور القوة الجوية العراقية في ملاحقة فلول (داعش) ضمن عملية (أبطال العراق - المرحلة الثانية)، بينما يواصل التحالف تقديم الدعم الجوي من خلال الغارات الدقيقة.



