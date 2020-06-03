النفط: دخول شركات سعودية في استثمار حقل عكاز

كشفت وزارة النفط عن توجه لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية، ومحاولة دخول شركات سعودية في الاستثمار.



وقال وكيل الوزارة كريم حطاب، في تصريح صحفي، إن المشاريع المعدة لاستثمار الغاز لاسيما في حقلي عكاز والمنصورية تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاستيراد.



وأكد حطاب وجود توجه لاستثمار الحقول الغازية كالمنصورية وعكاز في ظل الحاجة الملحة، لافتا إلى أن هناك محاولات لدخول الشركات السعودية للاستثمار في حقل عكاز.



وأشار حطاب إلى أن هذه الحقول كانت محالة الى شركات عالمية في الجولة الغازية الثالثة لكنها تلكأت، مبينا أن وزارة النفط خطت خطوات كبيرة في استثمار الغاز المصاحب لاسيما في البصرة وذي قار.

