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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 10:27 ص

تأبط شرا .. وفد ايراني يصل إلى بغداد برئاسة وزير الطاقة

وفد إيراني

وصل وزير الطاقة الايراني رضا اردكاني صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقبال وزير الطاقة الايراني نظيره العراقي حيث من المقرر ان يلتقي كبار المسوولين العراقيين وعلى راسهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي

وتأتي مثل هذه الزيارات بدوافع مبطنة تصب في صالح إيران واستنزاف الثروات العراقية  تحت ستار بحث  سبل تطوير العلاقات بين البلدين في شتي المجالات وتنمية التعاون بين طهران وبغداد في مجال الطاقة، اتصال شبكة الكهرباء بين البلدين والتعاون في مجالات التتعليم وتوسيع شبكة الكهرباء من جملة المحاور التي سيتم مناقشتها بين مسؤولي البلدين.

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