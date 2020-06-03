وزير الصحة: سنتجاوز 15 ألف فحص لكشف كورونا يومياً



أكد وزير الصحة حسن التميمي، وجود خطة محكمة لإسناد كوادر الوزارة، مشيرة إلى قرب تجاوز 15 ألف فحص في اليوم الواحد للكشف عن كورونا.



وقال التميمي في حديث صحفي: إنه “وضع خطة محكمة مع وزير الداخلية، من أجل إشراك جميع الجهود في إسناد كوادر وزارة الصحة”.



وأشار التميمي إلى “الجهد الحكومي ووزارات الدولة، ودور رئيس الوزراء في متابعة الموقف الصحي أولا بأول، ودعم ومساندة وزارة الصحة”، لافتا إلى أنه “ما يزال هناك نقص في الدور الإعلامي والجهد التثقيفي والتوعوي للمواطنين”.



وأعرب الوزير عن شكره للمواطنين الذين التزموا بالتعليمات الصحية، مؤكدا أن “المواطنين في مناطق شرق القناة، هم أحرص الناس على تنفيذ قرارات خلية الأزمة، ويبلغون عن الحالات المشتبه بها”.



وتابع التميمي، أنه “سيتم تجاوز الخمسة عشر ألف فحص في اليوم الواحد قريبا”، مشيراً الى أن “أكثر من ألف فريق طبي منتشر في بغداد والمحافظات لإجراء عمليات المسح الوبائي الفعال.



وسجلت مختبرات وزارة الصحة امس 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة و233 حالة شفاء.



ف.ا