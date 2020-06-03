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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 10:21 ص

النفط يرتفع .. وخام برنت يتجاوز الـ40 دولارا لأول مرة خلال 3 أشهر

النفط
صعدت أسعار النفط الأربعاء 1.6% لخام برنت الذي صعد فوق مستوى 40 دولاراً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، كما صعد الخام الأميركي 2.6% إلى 37.7 دولار للبرميل مع اقتراب موعد اجتماع أوبك+ ومع رفع إجراءات العزل العام في عدد من دول العالم.

وصدرت أرقام المخزونات الأميركية التي أظهرت تراجعاً بمقدار 483 ألف برميل مقابل توقعات بأن ترتفع 3.5 مليون برميل ما دفع الأسعار بقوة.

وقال الخبير النفطي، محمد الشطي، سبقت هذه التداولات إن تقديم موعد انعقاد اجتماع أوبك لعدة أيام، ربما يستهدف الاستفادة من الوقت لإعطاء فرصة لإصدار الأسعار والقدرة على إحداث تأثير إيجابي على أسعار النفط.

وأضاف الشطي أن نسب الالتزام باتفاق أوبك+ تظهر بحدود 75% بالإجمالي وهي نسبة جيدة بالظروف الحالية، بحدود خفض بمقدار 6 ملايين برميل يومياً وهذا التزام جيد، ساهم بدفع الأسعار إلى مستويات 40 دولاراً.

وكانت أسعار النفط صعدت أكثر من 3% الثلاثاء بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أميركية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول السابقة مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3% لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو 3.9% لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان كلاهما قريبا من أعلى مستوياتهما في 3 أسابيع.
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