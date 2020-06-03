السفير الامريكي: ندعم الحوار بين اربيل وبغداد لحل الخلافات بشكل نهائي



بحث نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني مع السفير الامريكي لدى العراق ماتيو تولر العلاقات بين اقليم كردستان والولايات المتحدة ومباحثات اربيل وبغداد.



وقال بيان صدر من مكتب طالباني انه "جرى خلال الاجتماع الذي تم بحضور درباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني والدكتور يوسف كوران، بحث ضرورة تمتين العلاقات بين الاقليم وامريكا والاوضاع الامنية في المنطقة ومخاطر تنظيم داعش.



وفي جانب اخر من الاجتماع جرى بحث الحوار الاستراتيجي بين امريكا والعراق والذي من المقرر انطلاقه الشهر الجاري بمشاركة اقليم كردستان، حيث اكد الجانبان ان اقليم كردستان بامكانه ان يلعب دورا مهما في انجاح الحوار.



من جهته، اشار قوباد طالباني الى وجهة نظر حكومة اقليم كردستان حول آلية اتفاق اربيل وبغداد، حيث اعرب السفير الامريكي عن دعم بلاده للمباحثات بين الاقليم وبغداد.



ف.ا

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