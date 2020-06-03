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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 10:17 ص

الطيران المدني: إجلاء أكثر من 20 ألف مواطن من العالقين في 21 دولة حول العالم

الطيران المدني
أعلنت سلطة الطيران المدني ، اجلاء 20557 مواطنا عراقيا في 21 دولة عبر 117 رحلة جوية نفذت على النواقل الوطنية في البلاد مع النواقل الأخرى.
وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن دريد يحيى جاسم في بيان  له، أنه استناداً لتوصيات وقرارات خلية الأزمة للأمر الديواني 55 لسنة 2020 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فقد تم منح الموافقات الرسمية للعديد من شركات الطيران بهدف أجلاء مواطنينا العالقين في تلك الدول خلال الفترة الممتدة  من 17 آذار ولغاية 31 من شهر آيار 2020.
واكد ان سلطة الطيران المدني تواكب التطورات والمستجدات الخاصة بفيروس “كورونا ” لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق من أجل تعزيز دورها وعملها بمنح التسهيلات الضرورية للعراقيين في الخارج لعودتهم إلى بلدهم في القريب العاجل بعد تقييم الموقف الوبائي من قبل الجهات المعنية في البلاد.
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