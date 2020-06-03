الوفاق الوطني يطالب باقالة وزير الدفاع على خلفية تصريحانه الاخيرة



طالب حزب الوفاق الوطني العراقي بابعاد وزير الدفاع عن القوات المسلحة العراقية، واختيار وزير اخر وفتح تحقيق بالتصريحات الصادرة عنه.



وقال الناطق باسم الحزب محمد البديري في بيان ان وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة قال في مقابلة تلفزيونية ان مجاميع التنظيمات المتطرفة والمتمثلة بداعش هم من المناطق الغربية والشمالية بنسبة 80بالمائة.



واعتبر “ان هذا الاتهام الكيدي هو لخلق اجواء ضمن الرأي العام ودعوة للطائفية السياسية وكلام محبط ومؤذي لنسيج المجتمع العراقي.



واضاف “هذا الوزير يعلم جيدا ان هذه المناطق واهلها عانت من الفقر والتهميش والاقصاء والنزوح والتهجير والاعتقالات والتغييب وانعدام التنمية، لكن بالرغم من ذلك خرجت الجماهير الكريمة من المحافظات التي اساء بها الوزير مطالبين بوطن كريم وضد الارهاب والظلم والفساد مثلما خرجت التظاهرات الشعبية السلمية المستمرة لحد الان في بغداد والفرات الاوسط والجنوب.



وتابع البديري بالقول “ان الاناء ينضح بما فيه، فهل تناسى الوزير الدور الوطني والتاريخي لابناء هذه المناطق وعشائرها العربية الاصلية في مقاتلة القاعدة وداعش والتصدي للارهاب جنبا الى جنب مع الجيش العراقي الباسل والشرطة الوطنية وباقي التشكيلات المقاتلة.



وذكر “ان دس التفرقة والاحباط من وزير الدفاع هو اسلوب غير لائق ولا موفق”، مطالبا بابعاده عن القوات المسلحة العراقية واختيار وزير اخر وفتح تحقيق بهذه التصريحات الصادرة عنه.



ف.ا