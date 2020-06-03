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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 10:14 ص

6 فوائد سحرية للبصل في ظل كورونا .. أبرزها تقوية القلب و الجهاز المناعي

البصل

مع تفشي مرض الكورونا (كوفيد 19) يجب أن نهتم بطرق الوقاية، ومنها تعزيز الجهاز المناعي من خلال تناول الأطعمة التي تساعد على ذلك، ويعد البصل من أهم الأطعمة التي لها دور في حماية الجسم وتعزيز الجهاز المناعي مما يقي من الكثير من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الجسم.


ويحتوي البصل على أفضل العناصر الغذائية المميزة التي يجب الحصول عليها من خلال إضافته إلى الطعام وتناوله حفاظا على الصحة، وفيما يلي أهم الفوائد الصحية للبصل. 

1- تعزيز الجهاز المناعي:
البصل يحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية فضلا على فيتامين ب، وهي الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي مما يقي من الكثير من الأمراض والحماية من العدوى، فضلا على أن البصل يحتوي على السيلينيوم الذي له دور في تحفيز وظائف المناعة والتقليل من الإلتهابات ومنع الإصابات الفيروسية.
2- الوقاية من الأنيميا:
تناول البصل يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنيميا حيث أن الدراسات أكدت أن البصل يساعد على تعزيز مستوى كرات الدم الحمراء بالجسم وزيادة إنتاجها، مما يساعد على التقليل من معدل الإصابة بفقر الدم والأنيميا.
3- خفض خطر الإصابة بالسرطان:
البصل يساعد على التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية المختلفة.


4- ضبط مستوى السكر:
يساعد البصل على تنظيم مستوى السكر بالدم، وهذا لأنه يحتوي على مادة الكروم التى تقي من ارتفاع معدل السكر، ولهذا ينصح بتناول البصل لمرضى السكري. وأثبتت دراسة ذكرها موقع "health line " أن تناول البصل يقلل من مستويات السكر بالدم والتحكم به، فضلا على أن البصل يحتوي على مركبات مثل الكيرسيتين والكبريت والتي تقي من الإصابة بمرض السكرى.
5- حماية البشرة:
تناول البصل يساعد على الحماية من التجاعيد التي تصيب البشرة مع التقدم في السن، حيث أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، كما أنه مفيد جدا لنضارة البشرة وترطيبها والتقليل من مشكلات البشرة من حبوب وبثور وجفاف.
6- تقوية القلب:
البصل يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على التقليل من الدهون الثلاثية بالدم، وخفض معدل الكوليسترول مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، فضلا على أنه يحتوي على مضادات الإلتهابات والبوتاسيوم مما يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع مما يقي من حدوث الجلطات القلبية.

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