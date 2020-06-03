إصابة شرطي أمريكي جراء إطلاق نار في نيويورك

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة أحد عناصرها جراء إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك الثلاثاء، مشيرة إلى أن المشتبه به في حالة حرجة.



وقال مصدر في الشرطة، :إن" المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص في منطقة مشروع كينجزبورو هاوسز للإسكان العام قبل أن تصل الشرطة وتطلق النار عليه "، بحسب رويترز.

وأضاف المصدر، أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث الذي وقع بعد التاسعة مساء ولا علاقة له بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي أو الاحتجاجات التي أعقبت ذلك.

وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع مدن أمريكية رئيسية الثلاثاء، لليلة ثامنة، على التوالي من الاحتجاجات على مقتل جوروج فلويد، في تحد لمناشدات رؤساء البلدية ولحظر التجول الصارم ولإجراءات أخرى تهدف لوقف الاحتجاجات.

وخرجت مسيرات حاشدة في لوس انجليس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك، وكذلك العاصمة واشنطن قرب المتنزه الذي أُجلي المتظاهرون عنه الإثنين لإفساح الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب حتى يسير من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صورة.



