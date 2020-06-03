زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس "ريختر"، جنوبي تركيا، فجر الأربعاء.



وذكر بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، أن الهزة الأرضية وقعت في قضاء "قديرلي" التابع لولاية عثمانية (جنوب) في تمام الساعة 02.22 بالتوقيت المحلي (23.22 بتوقيت جرينتش).

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 29 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر أي بيان من السلطات حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر.





