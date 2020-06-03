بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 03 حزيران 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يشرف على إطلاق أكبر حملة عسكرية ضد داعش الإرهابي.. والتحالف الدولي يساهم بغارات دقيقة تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في دهوك النفط: دخول شركات سعودية في استثمار حقل عكاز مقتل شخصين رميا بالرصاص على أيدي مسلحين في البصرة وزير الصحة: سنتجاوز 15 ألف فحص لكشف كورونا يومياً اثيل النجيفي ينتقد تصريح وزير الدفاع بشان علاقة المناطق الغربية مع الارهاب السفير الامريكي: ندعم الحوار بين اربيل وبغداد لحل الخلافات بشكل نهائي نجاة الفنان ماجد الحميد من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في بغداد رئاسة البرلمان تدعو الكاظمي الى استرداد الاموال المنهوبة وتجنب المساس برواتب الموظفين الوفاق الوطني يطالب باقالة وزير الدفاع على خلفية تصريحانه الاخيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 09:38 ص

تواصل أعمال التخريب والسرقة في واشنطن .. والبنتاجون ينقل 1600 جندي إلى العاصمة

الجيش الأمريكي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، وذلك مع تواصل  عمليات التخريب والسرقة في المدينة خلال الليل على مدى أيام. 

ويأتي ذلك بعد انتشار وحدات من الجيش الأمريكي والحرس الوطني، الثلاثاء، بالبيت الأبيض تحسبًا لتصاعد احتجاجات مقتل رجل من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد على يد الشرطة.
وقال جوناثان راث هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان:إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد، الإثنين، بنشر القوات المسلحة لقمع الاضطرابات وإنهائها، فيما أكد أنه يدعم المظاهرات السلمية.
وقال ترامب:" إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم، فسأنشر الجيش وأحل المشكلة لهم بسرعة ".
وتم نشر الحرس الوطني في 24 ولاية، من قبل الحكام، ولكن إلى حد كبير في دور احتياطي. وتم فرض حظر التجول في مدن بولايات كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن ومناطق حضرية أخرى.

ومن جانبها، قالت روكسي واشنطن والدة طفلة جورج فلويد "جيانا" (6 أعوام)، إنها تريد "العدالة له"
وقالت روكسي: "أريد العدالة له لأنه كان طيبا، وهذا هو الدليل على أنه رجل طيب"، وأشارت إلى الطفلة الصغيرة.
وأضافت:"جيانا لم يعد لها أب، ولن يراها مطلقا وهي تكبر وتتخرج، وإذا كانت هناك مشكلة لديها وتحتاج والدها فيها، فإنها لن يتسنى لها ذلك".

وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع مدن أمريكية رئيسية لليلة ثامنة على التوالي من الاحتجاجات على مقتل جوروج فلويد، في تحد لمناشدات رؤساء البلدية ولحظر التجول الصارم ولإجراءات أخرى تهدف لوقف الاحتجاجات.
وخرجت مسيرات حاشدة في لوس انجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك، وكذلك العاصمة واشنطن قرب المتنزه الذي أُجلي المتظاهرون عنه الإثنين لإفساح الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب حتى يسير من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صورة.

وجثا متظاهرون على الركبة خارج مبنى الكونجرس يوم الثلاثاء مرددين هتاف "الصمت هو العنف" و"لا عدالة، لا سلام" فيما تصدى لهم أفراد الشرطة قبل بدء حظر التجول الذي فرضته الحكومة.
وظل الحشد في متنزه لافاييت وغيره بعد حلول الليل رغم حظر التجول وتعهدات ترامب بالتصدي لمن وصفهم بأنهم "قطاع طرق" و"بلطجية" باستخدام الحرس الوطني بل وقوات الجيش عند الضرورة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الكاظمي يشرف على إطلاق أكبر حملة عسكرية ضد داعش الإرهابي.. والتحالف الدولي يساهم بغارات دقيقة 03 حزيران 2020 11:04 ص

داعش وايران

تقرير| الكاظمي يطارد داعش الإرهابي عبر أبطال العراق وإيران تُغذي خطوط إمداده! 03 حزيران 2020 01:57 ص

كورونا العراق

تقرير| كورونا في العراق.. وباء يتفشى ونظام صحي لا وجود له 03 حزيران 2020 12:01 ص

قيس الخزعلي

تقرير| نكشف يد "العصائب" القذّرة في الاعتداء على متظاهري العراق وقتل العشرات منهم 02 حزيران 2020 11:11 م

حظر الاسلحة على ايران

تمديد حظر الأسلحة على إيران.. يضمن استمرار تقييد يدها في دعم الميليشيات الإرهابية 02 حزيران 2020 06:26 م

الكاظمي

الكاظمي يدعو القوات الأمنية إلى حماية المواطنين.. ويعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية 02 حزيران 2020 04:41 م

الكاظمي

مراقبون: محاولة الكاظمي التعامل بأسلوب القفازات المخملية والقرارات السلحفاتية ستجعله في مهب الريح 02 حزيران 2020 03:50 م

الحكومة-تؤكد-عودة-قرابة-المليوني-نازح-إلى-مناطقهم-المحررة

حلول برلمانية لإنهاء مشكلة النازحين.. وعلاوي: الباحثون عن وطن والمُغيّبون ما يزالون على حالهم 02 حزيران 2020 02:32 م

التعليقات