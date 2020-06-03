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الأربعاء, 03 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 03 حزيران 2020 09:30 ص

الكاظمي يحسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة .. والسير الذاتية تصل البرلمان خلال 48 ساعة

الكاظمي
اكد المستشار ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺷﺎﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اشار الى انه تم اشعار البرلمان بذلك.

وقال حامد في تصريح له انه “تم اشعار البرلمان بأن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، اﺳﺘﻜﻤﻞ اﺳﻤﺎء المرشحين ﻟﻠﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة، ورﺑﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﺒﻊ ﺧﻼل اليومين المقبلين”.

ورجح حامد ان “ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ”.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته لقراءة عدد من القوانين
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