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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 02 حزيران 2020 08:34 م

الخالدي : المحاصصة كانت جزءا من تشكيل حكومة الكاظمي

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الخالدي : المحاصصة كانت جزءا من تشكيل حكومة الكاظمي

اكد رئيس كتلة "بيادر الخير " النيابية محمد الخالدي:" ان  المحاصصة كانت جزءا من تشكيل الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي "، لافتا الى :" ان الايام المقبلة ستشهد حسم الوزارات الشاغرة ".

وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان استكمال الكابينة الوزارية ما زال في طور المناقشات السياسية ونأمل الانتهاء من تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة خلال الايام المقبلة"، مبينا :" ان المحاصصة كانت جزءا من تشكيل الكابينة الوزارية ولم تحصل تغييرات مهمة في اسلوب تشكيل الحكومة".

واضاف :" ان الحكومة ما زالت في بداية مشوارها ، وما زالت فقرات البرنامج الحكومي في بداياتها ،ولن نلمس نتائج تطبيقه الا بعد اكتمال الكابينة الوزارية".
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