الخالدي : المحاصصة كانت جزءا من تشكيل حكومة الكاظمي



اكد رئيس كتلة "بيادر الخير " النيابية محمد الخالدي:" ان المحاصصة كانت جزءا من تشكيل الكابينة الوزارية لمصطفى الكاظمي "، لافتا الى :" ان الايام المقبلة ستشهد حسم الوزارات الشاغرة ".



وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان استكمال الكابينة الوزارية ما زال في طور المناقشات السياسية ونأمل الانتهاء من تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة خلال الايام المقبلة"، مبينا :" ان المحاصصة كانت جزءا من تشكيل الكابينة الوزارية ولم تحصل تغييرات مهمة في اسلوب تشكيل الحكومة".



واضاف :" ان الحكومة ما زالت في بداية مشوارها ، وما زالت فقرات البرنامج الحكومي في بداياتها ،ولن نلمس نتائج تطبيقه الا بعد اكتمال الكابينة الوزارية".

