لجنة نيابية : تعديل قانون التقاعد في مقدمة جدول اعمال جلسة غد



اكدت لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النيابية :" ان جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاربعاء سيتضمن عددا من القوانين ، في مقدمتها تعديل قانون التقاعد العام"، مشيرا الى :" ان مجلس النواب عازم على تشريع قوانين مهمة تسهم في معاونة الحكومة وتسهيل مهمتها لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد".



وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي :" ان جلسة مجلس النواب التي سيتم عقدها يوم غد الاربعاء ستناقش عددا من القوانين المهمة ذات العلاقة بدعم الحكومة وتسهيل مهمتها ازاء الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط ".



واضاف :" ان تعديل قانون التقاعد العام سيكون من اولويات جدول اعمال جلسة غد ، لكونه سيسهم في تذليل العقبات بين الحكومة والمتقاعدين ، اضافة الى ان التعديلات ستكون جميعها بصالح المتقاعدين ".