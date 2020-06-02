الحلبوسي يترأس اجتماع الكتل السياسية بشأن جلسة الغد

بدأ اجتماع قادة الكتل السياسية برئاسة الحلبوسي، الثلاثاء، لبحث امكانية عقد جلسة لمجلس النواب غداً الاربعاء.



وذكرت مصادر ان “قادة الكتل السياسية عقدوا اجتماعهم برئاسة الحلبوسي، لبحث امكانية عقد جلسة لمجلس النواب غداً الاربعاء”.



ومن جهته كشف النائب في مجلس النواب، بشار الكيكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن اجتماع لقادة الكتل سيعقد اليون تمهيداً لجلسة الاربعاء.



وقال الكيكي، إن “جدول اعمال الجلسة لم يحدد حتى الان”، مرجحا “انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم، تمهيدا لجلسة غد الاربعاء”.



وأضاف، أن “البرلمان جاهز لاستئناف جلساته وتمرير عدد من مشاريع القوانين المهمة، على الرغم من الظروف الصحية الصعبة.