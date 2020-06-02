بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 02 حزيران 2020
آخر الأخبار
مراقبون: محاولة الكاظمي التعامل بأسلوب القفازات المخملية والقرارات السلحفاتية ستجعله في مهب الريح نائب يقدم عدة مقترحات للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد العمل تعد ملحقا لمصرف الرافدين لتعديل صرف رواتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا عن شهرين العراق يشكل وفده التفاوضي مع امريكا والكاظمي يقسمه الى 3 فئات نائب يطالب مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور حلول برلمانية لإنهاء مشكلة النازحين.. وعلاوي: الباحثون عن وطن والمُغيّبون ما يزالون على حالهم مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية الكترونيا البرازيلي رونالدو يتجاهل البرتغالي كريستيانو نواب: جلسة البرلمان يوم غد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية في هذه الحالة! محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 03:23 م

تدهور صحة الفنانة رجاء الجداوي داخل العناية المركزة

62020211102397275405
تدهورت صحة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي تعالج بمستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية شرق القاهرة، من فيروس كورونا فجر الثلاثاء.

وقال مصدر طبي من داخل المستشفى  إن الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفاً أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.

يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت  ذكرت مساء الاثنين ان والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

في سياق متصل كشفت نتيجة أول تحاليل خاصة بالفنانة بعد مرور عدة أيام على نقلها إلى المستشفى إيجابية العينة واستمرار تواجد الفيروس.

وكانت الجداوي  شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رونالدو -رونالدو

البرازيلي رونالدو يتجاهل البرتغالي كريستيانو 02 حزيران 2020 01:53 م

62020211102397275405

الحرب ضد كورونا.. روبوتات تتصدى لأخطار الفيروس 02 حزيران 2020 12:11 م

62020211102397275405

التزام مثالي من "القرود" بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب كورونا 02 حزيران 2020 12:05 م

163-113812-zamalek-mortada-mansour-solutions_700x400

مرتضى منصور: الزمالك نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات 02 حزيران 2020 11:47 ص

شبكة نيتفلكس الأمريكية

شبكة "نيتفلكس" الأمريكية الرقمية تعرض أول مسلسل سعودي عبر منصتها 02 حزيران 2020 11:43 ص

61-113643-whatsapp-image-2020-06-02-at-11.32.24-am-1-

جماهير ليفربول تغازل فيرنر بهدف "ماركة" مو صلاح 02 حزيران 2020 11:36 ص

61-113643-whatsapp-image-2020-06-02-at-11.32.24-am-1-

كورونا تحرم بوليوود من أسطورة الاستعراض واجد خان 02 حزيران 2020 11:22 ص

لاكازيت

لاكازيت نجم آرسنال يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان 01 حزيران 2020 01:48 م

التعليقات