اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيين سيوفر 20 مليار دولار

اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، اليوم الثلاثاء، قدرة الحكومة على انهاء الازمة الاقتصادية بشكل سهل للغاية، مبينا ان انهاء ملف الفضائيين ومزدوجي الرواتب وتخفيض رواتب الدرجات العليا سيوفر 20 مليار دولار.

وقال الصوري في تصريح له ، إن “ العراق يمتلك عدة حلول لمواجهة الازمة الاقتصادية الا ان الحكومة بحاجة الى اجراءات جادة وسريعة”.

واضاف ان “احد الحلول هو القضاء على الازدواج الرواتب، فضلا عن تخفيض المخصصات العالية لرواتب بعض الفئات وانهاء ملف الفضائيين ما يسهم في توفير 24 ترليون دينار ما يعادل 20 مليار دولار وهي بحدود 23% من موازنة البلاد”.

وأوضح الصوري، أن “الكتلة النقدية المخزونة في المنازل تعادل 40 تريلون دينار لا يمكن استغلالها من قبل الحكومة الا من خلال نظام مصرفي متكامل ومحفز للمواطنين من اجل ايداع تلك الاموال في المصارف”