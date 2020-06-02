نائب يقدم عدة مقترحات للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد





قدم عضو لجنة الصحة والبيئة عن كتلة سائرون النيابية النائب سلمان الغريباوي عددا من المقترحات للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.



وقال الغريباوي "مع استمرار تزايد تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم محافظات العراق صار لزاماً علينا التعاون جميعاً من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من تفشي هذا الوباء والسيطرة عليه قبل فوات الأوان".



وأوضح الغريباوي "وفي هذا السياق فإننا نقترح توفير مستلزمات التحليل والفحص المختبري بعد التعاقد لاستيرادها من مناشيء عالمية لضمان الحصول على نتائج التحاليل بسرعة ودقة عالية".



وأضاف الغريباوي " اننا نقترح أيضاً زيادة علميات المسح المناطقي للكشف المبكر عن الحالات المصابة بفيروس كورونا ومعالجتها وهي في بداية مرضها وحجر المناطق الموبوءة لضمان عدم انتقال الفيروس للمناطق الاخرى".



الغريباوي أقترح "إطلاق حملات توعية ميدانية بالاشتراك مع الفرق التطوعية من المواطنين الراغبين بتقديم المساعدة للملاكات الطبية لنشر التعليمات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا".



ودعا مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بتعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية لعام ٢٠١٩ ومناقلة التخصيصات المالية اللازمة لهم وتأمين كل الاحتياجات الضرورية للتخفيف من حدة تفشي هذه الجائحة العالمية".