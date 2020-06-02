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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 02 حزيران 2020 02:44 م

العمل تعد ملحقا لمصرف الرافدين لتعديل صرف رواتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا عن شهرين

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العمل تعد ملحقا لمصرف الرافدين لتعديل صرف رواتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا عن شهرين


وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش،عن إعداد ملحق لمصرف الرافدين يتضمن تعديل موعد صرف رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال حاشوش في تصريح صحفي ان : الوزارة تعمل على إطلاق الرواتب أو الإعانات الاجتماعية للمستفيدين من الحماية شهرياً بدلاً من كل شهرين ،.

 وأضاف ان : الوزارة لديها عقد أبرم العام 2009 مع مصرف الرافدين يتعلق برواتب الحماية الاجتماعية، وهو بحاجة الى ملحق جديد يتضمن الدفع شهرياً بدلا من كل شهرين.

وأشار حاشوش إلى أن : إطلاق الرواتب شهرياً تترتب عليه بعض الالتزامات المالية، ولكن الوزارة استطاعت تجاوزها من خلال التفاوض مع الإدارة العامة لمصرف الرافدين.

واوضح ان : الوزارة وصلت الى مراحل أخيرة في إعداد ملحق للعقد يتضمن الدفع شهرياً، وهنالك بوادر بالوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
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