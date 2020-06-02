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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 02 حزيران 2020 02:35 م

نائب يطالب مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور

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نائب يطالب مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور




طالب عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي  مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور في الوزارات كافة.

وقال الحلفي في بيان ان  التعديل الاخير لقانون التقاعد الموحد الذي صدر نهاية العام المنصرم  وفر درجات وظيفية كثيرة تكفي لاستيعاب أعداد كبيرة من الشباب الباحثين عن العمل مبينا ان شريحة موظفي العقود والأجور
 تعد من الشرائح التي يجب الالتفات لها كون أغلبهم من العوائل المتضررة والتي قدمت الشهداء في الحرب على الإرهاب..



وطالب الحلفي مجلس الوزراء بإدراج فقرة في موازنة 2020 تتضمن تثبيت موظفي العقود والأجور في الوزارات كافة على الملاك الدائم بعد أن توفرت درجات وظيفية شاغرة نتيجة حركة الملاك جراء التعديل الأخير لقانون التقاعد.
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