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الثلاثاء, 02 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 02 حزيران 2020 01:53 م

البرازيلي رونالدو يتجاهل البرتغالي كريستيانو

رونالدو -رونالدو

كشف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، عن قائمة شملت أفضل 5 لاعبين يستمتع بأدائهم في ملاعب كرة القدم.

وفي حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قال أسطورة كرة القدم البرازيلية، إن "ميسي هو رقم واحد في عالم الكرة"، مضيفا "سننتظر ما يتراوح بين 20-30 عاما لرؤية لاعب يتمتع بموهبة مشابهة لتلك التي يمتلكها ميسي".

وأوضح رونالدو أنه "يستمتع أيضا بأداء كل من نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان، والمصري لاعب ليفربول محمد صلاح".

وأضاف النجم البرازيلي، أنه "أحب أيضا صلاح وهازارد ونيمار، أحب أن أشاهدهم يلعبون، وهناك بالطبع مبابي أيضا".

وتابع قائلا: "يقول كثيرون إن مبابي يشبهني، لديه سرعة هائلة، وينهي الهجمات بشكل مميز، كما يتحرك بشكل جيد، ويسدد بكلتا القدمين، إلا أنني لا أحب إجراء المقارنات بين اللاعبين".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رونالدو تجاهل في قائمته الخاصة باللاعبين الذين يستمتع بأدائهم نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

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