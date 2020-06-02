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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 02 حزيران 2020 01:18 م

محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين

متظاهرون في ذي قار
اقتحم العشرات من المحتجين الغاضبين، اليوم الثلاثاء، ديوان محافظة ذي قار، للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وضمان حقوقهم. 

وذكر نشطاء، أن "العشرات تظاهروا أمام المحافظة، واقتحموها دون أعمال شغب، وتم التفاوض معهم". 

وأضافوا، أن "أغلبهم من ذوي ضحايا الاحتجاجات، حيث طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وضمان مستحقاتهم، فضلاً عن إقالة المدراء وتعيين غيرهم". 
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