محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين

اقتحم العشرات من المحتجين الغاضبين، اليوم الثلاثاء، ديوان محافظة ذي قار، للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وضمان حقوقهم.



وذكر نشطاء، أن "العشرات تظاهروا أمام المحافظة، واقتحموها دون أعمال شغب، وتم التفاوض معهم".



وأضافوا، أن "أغلبهم من ذوي ضحايا الاحتجاجات، حيث طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وضمان مستحقاتهم، فضلاً عن إقالة المدراء وتعيين غيرهم".