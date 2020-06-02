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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 02 حزيران 2020 12:57 م

إصابات كورونا قد تصل لألف حالة يوميا.. وخطر الوباء مستمر في العراق

كورونا في العراق

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من موجة وبائية لكورونا قد تؤدي إلى تسجيل إصابات تقارب الألف يوميا خلال الأسبوع الحالي في العراق، مؤكدة أن التعايش مع الفيروس قادم لا محالة.

وقال مسؤول الصحة العامة في دائرة صحة الرصافة علي طاهر في تصريح صحفي، إن الحظر الشامل فرض لأسبوعين بداية من عيد الفطر والاسبوع الحالي، باعتبار أن مدة حضانة كورونا أسبوعين وهي كفيلة بالعثور على الحالات المصابة عبر الفحص الميداني.

وتوقع طاهر أن تصل الاصابات المسجلة إلى 1000 حالة يوميا بسبب حملات المسح الميداني في المناطق الموبوءة بالعاصمة وظهور العديد من الحالات المخفية، فضلا عن زيادة امكانية الفحص بالمختبرات التي وصلت عددها الى اكثر من 20 مختبرا في بغداد والمحافظات، والقيام بتوسعة ردهات للحجر والعزل في اغلب المستشفيات حتى لا تخرج عن التخصصات المعمولة بها.

وأكد جهوزية البنى التحتية للوزارة وجميع المؤسسات الصحية لاستقبال جميع الحالات، مبينا أن السعة السريرية لجميع مستشفيات الرصافة تجاوزت اكثر من 7000 آلاف سرير، بيد ان الإصابات الكلية قد تخطت حاليا اكثر من الـ 6000 حالة منذ بداية الازمة وحتى الان بسبب ضعف الوعي الصحي لدى المواطنين وعدم التزامهم بالتعليمات الوقائية التي فرضتها خلية الأزمة.

وأضاف أنه على الرغم من القفزة المستمرة منذ اكثر من أسبوع بعدد الإصابات، إلا انه لم ندخل من خلالها مرحلة الخطر، لان نسبة الوفيات قليلة فقد وصلت الى اكثر من 200 حالة فقط، والبالغة  3 بالمئة من مجموع الاصابات، واغلب الوفيات كانت مصابة سابقا بالأمراض السرطانية والمزمنة، بمعنى ان معيار الخطورة يعتمد على عدد الوفيات، وان نسبة الشفاء بلغت 50 بالمئة.

وأشار إلى أن التعايش مع فيروس كورونا قادم لا محالة وخطورة الوباء مستمرة لأجل غير معروف حتى الآن.

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