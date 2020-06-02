الخربيط: يكشف حقيقة السجون السرية في جرف النصر.. ويؤكد :مختطفو الرزازة أحياء

نفى القيادي في تحالف القوى النائب عبد الله الخربيط الثلاثاء، وجود سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، فيما كشف عن أن بعض مختطفي الرزازة سجلوا انفسهم شهداء فيما هم احياء.



وقال الخربيط في حوار متلفز ، إن “نوابا من المكون السني ذهبوا برفقة محافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني الى ناحية جرف الصخر ولم يجدوا سجونا سرية او معتقلا هناك”.



وأضاف الخربيط، أنه “نحاول تكرار الزيارة الى الناحية مجددا”.



من جانب آخر بين الخربيط وهو نائب عن محافظة الانبار، أن “بعض مختطفي الرزازة سجلوا انفسهم كشهداء وهم احياء ويركبون سيارات (الجكسارة) حاليا”.



وكان النائب عن محافظة بابل والمحافظ السابق صادق مدلول السلطاني نفى في 21 أيار الماضي، وجود سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة، مؤكدا أنه مستعد للاستقالة اذا منُع من دخول الناحية.



فيما أكد محافظ بابل الحالي حسن منديل في 23 أيار الماضي، عدم وجود اية سجون سرية في في ناحية جرف النصر او المحافظة بشكل عام، مبينا ان الناحية غير امنة لغاية الان، مما يحول دون عودة النازحين.