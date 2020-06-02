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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 02 حزيران 2020 12:36 م

وزير الدفاع يأمر بإغلاق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل

جمعة عناد
أعلنت وزارة الدفاع، عن أمر أصدره الوزير جمعة عناد سعدون، بغلق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في بيان صحفي، إن "وزير الدفاع أمر بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقيادة العمليات، والوحدات، والتشكيلات التابعة لوزارة الدفاع، وقادة الفرق والآمرين".

يذكر أن ضباطا وقادة في الجيش يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تُنشر تصريحات ومعلومات غير دقيقة من حسابات تدعي عائديتها لهم.
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