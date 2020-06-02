هل ستشهد جلسة الغد الدعوة لاقالة الحلبوسي؟ .. الموسوي يجيب

استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، ان تشهد جلسة يوم غد الأربعاء الدعوة لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

وقال الموسوي في تصريح له ، إن “الدعوات التي أطلقها عدد من النواب لاقالة رئيس المجلس لم تصل الى مستوى كتل سياسية”، مبينا ان “هذه الدعوات جاءت من بعض النواب وليس من كتل سياسية”.

وأضاف أن “جلسة يوم غد الأربعاء ستشهد استئناف تشريع القوانين المهمة”، مشيرا إلى أن “اقالة رئيس المجلس يحتاج الى توافق سياسي من جميع الأطراف السياسية وهذا لم يحصل لغاية الان”.

ولفت الموسوي إلى أن “مسألة اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب مستبعدة تماما خلال الفترة الحالية”.