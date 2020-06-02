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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 12:29 م

نائب: الحلبوسي ارتكب مخالفات مالية كبيرة موثقة بتقارير ديوان الرقابة المالية

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أكد النائب المستقل باسم خزعل، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي صرف رواتب لـ 8 شخصيات رغم انتهاء عضويتهم داخل البرلمان، لافتا الى ان الحلبوسي ارتكب مخالفات مالية كبيرة موثقة بتقارير ديوان الرقابة المالية.
وقال خزعل في تصريح  له ، ان “الحلبوسي مازال يصرف رواتب لـ 8 أعضاء برلمان رغم انتهاء عضويتهم وصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة العضوية واكده قرار مجلس شورى الدولة رقم 131 لسنة 2016”.
وأضاف ان “رئيس البرلمان يواصل انتهاك الدستور والحنث باليمين، وارتكب مخالفات مالية كبيرة ابرزها صرف مخصصات حماية لاعضاء الجمعية الوطنية المقيمين في الأردن ودول أخرى، رغم انهم لايوجد لديهم أي حمايات”.
وبين ان “الحلبوسي مسؤول عن صرف مايقرب من 50 مليار دينار، كما انه مسؤول عن المطالبة بصرف 800 مليار دينار، حيث صرفت هذه المبالغ خلافا للقانون”، لافتا الى ان “المبالغ المذكورة وتفاصيلها مذكورة في تقارير ديوان الرقابة المالية”. 
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