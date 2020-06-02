توقعات اجتماع أوبك+ تدعم النفط وترفع السعر

لليوم الثاني ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين ليروا ما إذا كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 39.7 مليون طن (9.39 مليون برميل يوميا) في مايو/أيار الماضي، قرب هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة أوبك+، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94% أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73% أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.



وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.



لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40% منذ بداية العام الجاري.



وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث "القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب".



ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى يوليو/تموز أو أغسطس/آب القادمين، في اجتماع يُعقد عبر الإنترنت في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.