التزام مثالي من "القرود" بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب كورونا

أظهرت مجموعة من قرود المكاك في الهند التزاما مثاليًا بقوانين التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عددا من الصور لقرود المكاك وهي تصطف في صفوف متباعدة بشكل متساوٍ أثناء تناولهم طعام الغداء في ولاية أروناتشال براديش بالهند.

ونشر وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الهند، كيرين ريجو، على صفحته على موقع توتير صورة للقرود التي تلتزم بالقانون وهي تنتظر الحصول على شريحة من البطيخ.

وكتب ريجو: "التزام مثالي بقواعد التباعد الاجتماعي في بهالوكبونج بأروناتشال براديش، على الحدود بين ولايتي أورناتشال وآسام. إذا لاحظنا جيدا سنجد أن هذه الحيوانات تعلمنا الكثير من الدروس الحية التي غابت عنا في خضم ضجيج حياتنا اليومية".



وشهد الأسبوع الماضي، قيام مجموعة من القرود بسرقة عينات دم لمرضى فيروس كورونا من عامل صحي هندي، مما أثار مخاوف من احتمالية انتشار الوباء في مدينة ميروت القريبة من نيودلهي.



وتمكنت السلطات من استعادة العينات دون تلفها، وقال مدير كلية الطب في ميروت، ديراج راج، لوكالة فرانس برس الجمعة: "صناديق العينات تمت استعادتها لاحقا ولم تتضرر. ولا نعتقد أن هناك أي خطر في حدوث تلوث أو انتشار الفيروس''.