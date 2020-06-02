وزير الداخلية السابق يتهم ضباطاً من الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين

نفى وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، مسؤولية ما يسمى "الطرف الثالث" عن قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، واتهم ضباطاً في الشرطة والجيش بالوقوف وراء ذلك.

وقال الياسري في تصريح متلفز، إن لجنة تحقيق تشكلت في ملف قتل المتظاهرين، برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وخلصت إلى إدانة عدد من الضباط بتهمة قتل المتظاهرين، وبعضهم صدر بحقهم حكم الإعدام، كما حصل في محافظة واسط (جنوب بغداد).

وأشار الياسري إلى أن الملف بكامله محال إلى القضاء، وتمت إدانة ضباط شرطة، وضباط في الجيش.

وأثارت تصريحات الياسري ردود فعل لدى عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت بعض التغريدات بمحاسبة وزير الداخلية والجهات المتورطة في قتل مئات المتظاهرين، في حين دعا آخرون الحكومة العراقية إلى التحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في الأمر.