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الثلاثاء, 02 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 11:47 ص

مرتضى منصور: الزمالك نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات

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دائما ما يخرج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بحلول غير تقليدية خلال الأزمات التي يمر بها النادي الأبيض، والتي كان آخرها لافتات نادي القرن الأفريقي.
رئيس الزمالك أكد أحقية النادي في الحصول على لقب نادي القرن الماضي في قارة أفريقيا، لا سيما في ظل حصوله على 9 بطولات، مقابل 7 فقط حصل عليها غريمه التقليدي الأهلي الذي نجح في الفوز باللقب.
3 لافتات لنادي القرن
وأكد مرتضى منصور في تصريحات سابقة أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل الحصول على لقب نادي القرن في أفريقيا، قبل أن يقوم برفع لافتات حول النادي للتأكيد على أحقيته في الفوز باللقب.

اللافتات التي رفعها رئيس نادي الزمالك حملت جملة: "الزمالك نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، غير أنها اشتملت على شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وجود شعار "الكاف" على لافتة نادي القرن أثارت حالة من الغضب داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي اعتبر الأمر بمثابة الاعتداء على شعار المؤسسة، الذي يعتبر علامة تجارية مسجلة.
وهدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النادي الأبيض بتوقيع عقوبات مالية بداعي استخدامه لشعاره دون الحصول على موافقته، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الشق الجنائي.
مرتضى منصور أكد تفهمه لغضب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأشار إلى قيامه بإزالة اللافتة ووضع أخرى،دون أن تشتمل الجديدة على شعار "الكاف"، وهو ما حدث بالفعل.

اللافتة الجديدة حملت نفس الشعار التي نصت عليه القديمة، مع إضافة كلمة 9 ألقاب و7 ألقاب، في إشارة إلى تفوق الزمالك على الأهلي في عدد البطولات القارية خلال القرن الماضي.

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