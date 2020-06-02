مسؤول بصحة السليمانية يدعو الى مساءلة وزيري الصحة والداخلية لإصدارهما قرارات وصفها بالسلبية



طالب مدير التخطيط في المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، بإجراء اصلاحات شاملة في وزارتي الصحة والداخلية. مطالباً في الوقت نفسه بمساءلة وزيري الصحة والداخلية لقيامهما بإصدار قرارات خاطئة وسلبية على المواطنين.



وقال سفين رسول مدير التخطيط في المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، في تصريحات صحافية إنه صدرت مجموعة قرارات خاطئة أثناء فترة ظهور وانتشار فيروس كورونا في اقليم كردستان مما انعكست سلبا على حياة المواطنين ومما جعلت المواطنين لايثقون بالمؤسسات الصحية وعدم تنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة الخاصة بالوقاية.



وانتقد وزارة الداخلية بالإقليم لعدم استشارتها بالشكل المطلوب بمحافظ وصحة السليمانية. مضيفا ان اعلان النصر على فيروس كورونا في مدينتي أربيل ودهوك بشكل عاجل يعني عدم القراءة الجيدة للواقع العام ومخاطر كورونا.



وشدد رسول على ضرورة السيطرة على فيروس "كورونا" في قضاء بينجوين الذي سجل يوم امس 51 اصابة بالفيروس. محذرا من مخاطر انتقال الفيروس الى السليمانية ودخولها مرحلة سيئة وخطرة جدا.



وعزا مدير التخطيط أسباب تسجيل اصابات بالغة في قضاء بينجوين من بين المدن والمناطق الأخرى الى عدم إلتزام المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، اضافة الى الإختلاط اللامحدود للأشخاص الحاملين للفيروس مع الناس.



وكانت السليمانية سجلت امس اكثر من مائة اصابة بفيروس كورونا.



ف.ا