بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 02 حزيران 2020
آخر الأخبار
مراقبون: محاولة الكاظمي التعامل بأسلوب القفازات المخملية والقرارات السلحفاتية ستجعله في مهب الريح نائب يقدم عدة مقترحات للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد العمل تعد ملحقا لمصرف الرافدين لتعديل صرف رواتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا عن شهرين العراق يشكل وفده التفاوضي مع امريكا والكاظمي يقسمه الى 3 فئات نائب يطالب مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور حلول برلمانية لإنهاء مشكلة النازحين.. وعلاوي: الباحثون عن وطن والمُغيّبون ما يزالون على حالهم مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية الكترونيا البرازيلي رونالدو يتجاهل البرتغالي كريستيانو نواب: جلسة البرلمان يوم غد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية في هذه الحالة! محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 11:41 ص

انطلاق المرحلة الثانية من "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي

113-104655-saudi-arabia-yemen-conference-hypothetically_700x400

أطلق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،اليوم  الثلاثاء، المرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق" العسكرية، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي جنوب غربي محافظة كركوك (شمال).
ووصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي  إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.
وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى "الإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق، لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا داعش في مناطق غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك". 

ونقلت عن الكاظمي أن"أبطال القوات المسلحة بجميع صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد".


يذكر أن عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية انطلقت اليوم، لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وتجري العملية بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جمعة عناد

وزير الدفاع يأمر بإغلاق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل 02 حزيران 2020 12:36 م

انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير الطريق بين طريبيل الاردني والتنف السوري

انطلاق عملية ابطال العراق العسكرية بمرحلتها الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك 02 حزيران 2020 10:16 ص

جيش

مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في نينوى 01 حزيران 2020 04:17 م

القبض

القبض على مطلوبين اثنين بتهمة تجارة وحيازة المخدرات في ديالى 31 أيار 2020 12:02 م

القبض على متهمين

القبض على ثمانية ارهابيين بينهم قيادي بـ"جيش العسرة" واخر في "فرقة مؤتة" في نينوى 31 أيار 2020 11:48 ص

الحكم-بالسجن-2-1

الموسوي: السجون لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المخالفين لحظر التجوال ببغداد 31 أيار 2020 11:34 ص

اسعاف

بسبب خلاف عائلي .. أب يقتل ابنه الشاب في بلدروز بديالى 30 أيار 2020 11:18 ص

اعتقال-1

اعتقال أحد قادة "داعش" الإرهابي كان يخطط لاستهداف المدنيين ببغداد 30 أيار 2020 09:36 ص

التعليقات