انطلاق المرحلة الثانية من "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي

أطلق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق" العسكرية، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي جنوب غربي محافظة كركوك (شمال).

ووصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى "الإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق، لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا داعش في مناطق غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".



ونقلت عن الكاظمي أن"أبطال القوات المسلحة بجميع صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد".



يذكر أن عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية انطلقت اليوم، لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك.



وتجري العملية بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية.