جماهير ليفربول تغازل فيرنر بهدف "ماركة" مو صلاح

واصلت جماهير ليفربول الإنجليزي التعبير عن أحلامها بالتعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا سيما بعد هدفه الأخير في شباك كولن.

فيرنر سجل هدف فريقه الثالث في الفوز على كولن بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، في ختام مباريات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

الهدف سجله فيرنر في الدقيقة 50 بعد تمريرة طويلة من بيتر جولاسكي، حارس مرمى فريقه، ليكون المجري أول حارس مرمى يقوم بصناعة هدف في الموسم الحالي من الدوري الألماني.

هدف "ماركة" صلاح

وقارنت الصحافة البريطانية بين الهدف الذي سجله فيرنر في شباك كولن، بذلك الذي سجله المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ"الريدز" في شباك مانشستر يونايتد من هجمة مرتدة بعدما تلقي تمريرة مشابهة من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.



وانطلق صلاح نحو مرمى الحارس ديفيد دي خيا قبل أن يسدد بقوة الكرة داخل الشباك، مسجلاً أول هدف للاعب مصري في "البريمييرليج" ضد مانشستر يونايتد.



ونشرت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية في تقرير لها مقارنة بين الهدفين، في ظل الأنباء التي تشير إلى اقتراب فيرنر من ملعب أنفيلد.

الصحيفة البريطانية نشرت تعليقات جماهير ليفربول، التي عبرت عن سعادتها بهدف فيرنر، حيث قال أحدهم: "هدف آخر لفيرنر، هو جاهز تماماً لتمثيل ليفربول".



وأضاف أخر: "بيكر يلعق شفاه الآن وهو يشاهد هدف فيرنر"، في إشارة إلى أن الهدف سيذكر الحارس البرازيلي بصناعته هدفاً لصلاح بنفس الطريقة.

فيرنر وصلاح

الصحيفة الإنجليزية ركزت في تقريرها على نقاط التشابه بين هدفي صلاح وفيرنر، ولكن التشابه الأكبر بينهما في طريقة اللعب.



ويعتمد كل من صلاح وفيرنر على سرعتهما في الانطلاقات ثم التسديد من على الطرف، وهما يلعبان أكثر من الجانب وليس من العمق.