الصيدلي: سنحاسب المسؤولين المقصرين في خلو خمس محافظات من اجهزة علاج مرضى السرطان





استغرب عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، امتلاك العراق لـ8 اجهزة للعلاج الاشعاعي للاورام في خمس محافظات عراقية فقط.



وقال الصيدلي في بيان ان "خمس محافظات هي ( الانبار، نينوى، صلاح الدين، كركوك وديالى) تخلو ومنذ سنوات من اية جهاز للعلاج الشعاعي"، موضحا ان "هناك آلاف المرضى من سكان تلك المحافظات يضطرون للبحث عن اماكن للعلاج خارج محافظاتهم، على الرغم من ان تعداد سكان هذه المحافظات يقارب 28% من مجموع سكان العراق".



واكد الصيدلي ان "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنصح بتوفير جهاز علاج اشعاعي لكل مليون من البشر بما معناه ان العراق يحتاج لقرابة ٤٠ جهازا حكوميا شغّالا نسبة الى تعداد سكانه، بينما وزارة الصحة في عام ٢٠٢٠ تمتلك فقط ١٧ جهازا في جميع العراق بما فيها محافظات الاقليم، وهو أمر مؤسف وينذر بكارثة انسانية خطيرة".



ودعا الصيدلي رئيس الوزراء ووزير الصحة والجهات ذات العلاقة إلى "توفير اجهزة العلاج الاشعاعي في المحافظات التي تفتقد لها وفي مقدمتها نينوى، كونها تمثل ثاني اكبر محافظة من حيث السكان، وتقليلاً لمعاناة مرضى السرطان وهم باشد الحاجة الى من يخففها، والى ادراج التخصيصات اللازمة لتوفيرها في الموازنة الاتحادية والزام المحافظات ايضا بتوفيرها وادامتها وانهاء حالة التراخي المتعمدة واغفال استحقاق الناس في هذه المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية في ذلك".



وطالب بـ"فتح تحقيق عاجل في الوزارة وهيئة النزاهة لمحاسبة المسؤولين المقصرين في هذا الجانب وتحميلهم مسؤولية الارواح التي فقدت".



ف.ا