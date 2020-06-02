بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 02 حزيران 2020
آخر الأخبار
مراقبون: محاولة الكاظمي التعامل بأسلوب القفازات المخملية والقرارات السلحفاتية ستجعله في مهب الريح نائب يقدم عدة مقترحات للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد العمل تعد ملحقا لمصرف الرافدين لتعديل صرف رواتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا عن شهرين العراق يشكل وفده التفاوضي مع امريكا والكاظمي يقسمه الى 3 فئات نائب يطالب مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور حلول برلمانية لإنهاء مشكلة النازحين.. وعلاوي: الباحثون عن وطن والمُغيّبون ما يزالون على حالهم مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية الكترونيا البرازيلي رونالدو يتجاهل البرتغالي كريستيانو نواب: جلسة البرلمان يوم غد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية في هذه الحالة! محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 11:27 ص

الصيدلي: سنحاسب المسؤولين المقصرين في خلو خمس محافظات من اجهزة علاج مرضى السرطان

محمد اقبال


استغرب عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، امتلاك العراق لـ8 اجهزة للعلاج الاشعاعي للاورام في خمس محافظات عراقية فقط.

وقال الصيدلي في بيان ان "خمس محافظات هي ( الانبار، نينوى، صلاح الدين، كركوك وديالى) تخلو ومنذ سنوات من اية جهاز للعلاج الشعاعي"، موضحا ان "هناك آلاف المرضى من سكان تلك المحافظات يضطرون للبحث عن اماكن للعلاج خارج محافظاتهم، على الرغم من ان تعداد سكان هذه المحافظات يقارب 28% من مجموع سكان العراق".

واكد الصيدلي ان "تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنصح بتوفير جهاز علاج اشعاعي لكل مليون من البشر بما معناه ان العراق يحتاج لقرابة ٤٠ جهازا حكوميا شغّالا نسبة الى تعداد سكانه، بينما وزارة الصحة في عام ٢٠٢٠ تمتلك فقط  ١٧ جهازا في جميع العراق بما فيها محافظات الاقليم، وهو أمر مؤسف وينذر بكارثة انسانية خطيرة".

ودعا الصيدلي رئيس الوزراء ووزير الصحة والجهات ذات العلاقة إلى "توفير اجهزة العلاج الاشعاعي في المحافظات التي تفتقد لها وفي مقدمتها نينوى، كونها تمثل ثاني اكبر محافظة من حيث السكان، وتقليلاً لمعاناة مرضى السرطان وهم باشد الحاجة الى من يخففها، والى ادراج التخصيصات اللازمة لتوفيرها في الموازنة الاتحادية والزام المحافظات ايضا بتوفيرها وادامتها وانهاء حالة التراخي المتعمدة واغفال استحقاق الناس في هذه المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية في ذلك".

وطالب بـ"فتح تحقيق عاجل في الوزارة وهيئة النزاهة لمحاسبة المسؤولين المقصرين في هذا الجانب وتحميلهم مسؤولية الارواح التي فقدت".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي

الحلبوسي يترأس اجتماع الكتل السياسية بشأن جلسة الغد 02 حزيران 2020 03:27 م

163-113812-zamalek-mortada-mansour-solutions_700x400

البنك المركزي يصدر بياناً جديدا بشأن السحب النقدي 02 حزيران 2020 03:19 م

manar-06669570015842982733

نائب يقدم عدة مقترحات للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد 02 حزيران 2020 02:47 م

1618320194397_44108617_2216186411734356_5847066995287130112_n

العمل تعد ملحقا لمصرف الرافدين لتعديل صرف رواتب الحماية الاجتماعية شهريا بدلا عن شهرين 02 حزيران 2020 02:44 م

New-Project-61

العراق يشكل وفده التفاوضي مع امريكا والكاظمي يقسمه الى 3 فئات 02 حزيران 2020 02:42 م

EXlOnfQXkAAOE8L

نائب يطالب مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور 02 حزيران 2020 02:35 م

EB02B8C3-1968-4667-8486-17ADE31D8EAA-670x405

مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية الكترونيا 02 حزيران 2020 02:25 م

عبد الله الخربيط

الخربيط: يكشف حقيقة السجون السرية في جرف النصر.. ويؤكد :مختطفو الرزازة أحياء 02 حزيران 2020 12:38 م

التعليقات