السفير الامريكي يؤكد استعداد شركات بلاده لتطوير وتأهيل منظومة الطاقة الوطنيـة



اكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، استعداد شركات بلاده للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق بعد المساهمة والنجاح الذي عملت به شركة GE مع ملاكات وزارة الكهرباء .



ودعا السفير الامريكي خلال لقائه وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش إلى "تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية"، مشيرا الى "إستعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية والمساهمة الفاعلة لتنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".



بدوره اكد وزير الكهرباء ان "الوزارة لديها خطط طموح لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية "، مشيداً بـرصانة الشركات الإميركية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية .



واشار الى أن "سوق الطاقة العراقية سوق واعدة ومهمة وان الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام في تطوير قدرات العراق في مجال الطاقة"، مشيدا بـالإعفاءات الأميركية والتي منحت للعراق ما اسهم في ادامة زخم عمل محطات الإنتاج وبالتالي تحسن أداء الشبكة الوطنية.

ف.ا