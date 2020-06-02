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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 02 حزيران 2020 11:13 ص

كردستان تسجل 35 إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل ٣٥ إصابة بفيروس كورونا بعموم الإقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبحسب بيان للوزارة، فإن هذه الإصابات جاءت بعد ١٣٦٥ عملية فحص للفيروس وتوزعت على، إصابة واحدة في اربيل، ٢٨ إصابة في السليمانية، ست إصابات في دهوك.

كما أشارت الوزارة إلى أن إدارة كرميان سُجل فيها ١٢ إصابة، وبذلك تكون أعداد الحالات التراكمية لإصابات الفيروس في عموم الإقليم، ٧٤٥ حالة منها ٧ وفيات، و٤٢٠ حالة شفاء، ٣١٨ حالة تحت العناية الطبية.
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