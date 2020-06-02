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الثلاثاء, 02 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:46 ص

كركوك تعود للحظر الشامل بعد تصاعد إصابات كورونا

حظر التجوال في ذي قار

قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، فرض حظر شامل للتجوال في عموم المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، إنه تقرر فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظة كركوك ، بدءً من اليوم ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الاحد (7 حزيران 2020)، مع تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة كافة عدا التي تم استثنائها بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وأضافت، أنه تقرر ايضا السماح بفتح المخابز والأفران من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، كما تم السماح بفتح محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه من الساعة السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأوصت الخلية، بإغلاق مداخل المحافظة مع المحافظات الاخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين للتعليمات التي حددتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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