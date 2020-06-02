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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:40 ص

الصيادون يحذرون : الثروة السمكية في الاهوار تستنزف .. وانواع بدأت بالانقراض !!

صيادي البصرة


حذّر الصيادون في مناطق اهوار الناصرية من استنزاف الثروة السمكية  نتيجة تلكؤ وزارة الزراعة في تنفيذ برامجها الخاصة بضخ اصبعيات الاسماك هذا العام ، والنقص الحاصل بالمخزون السمكي .

وقال رئيس جمعية الصيادين في هور السناف ناجي ابو تلف السعيدي  في تصريح صحفي :" ان  وزارة الزراعة تأخرت هذا العام بضخ اصبعيات الاسماك ، وهذا ما أخذ ينعكس على المخزون السمكي في مناطق الاهوار "، مشيراً الى :" ان  الاسماك في الاهوار في تناقص مستمر نتيجة عمليات الصيد الواسعة والصيد غير القانوني وكثرة اعداد الصيادين ، وهذا يتطلب برامج دورية لرفدها بالاصبعيات لغرض ادامة عملية التكاثر".

واوضح السعيدي :" ان  ارتفاع معدلات البطالة جعل الكثيرين من العاطلين عن العمل يمارسون  صيد الاسماك في الاهوار، وهذا ما اخذ يستنزف الثروة السمكية "، مبيناً :" ان  اكثر من 60 بالمئة من الشباب العاطلين عن العمل توجهوا لصيد الاسماك لتوفير قوتهم اليومي وقوت اسرهم".

ودعا رئيس جمعية الصيادين  وزارة الزراعة ومديرية زراعة ذي قار  الى التعجيل باطلاق اصبعيات الاسماك ، لاسيما اسماك الكارب والبني والانواع  الاخرى التي تواجه مخاطر الانقراض في مناطق الاهوار "، مبينا :" ان  الكثير من انواع الاسماك التي كانت تشتهر بها مناطق الاهوار اخذت تنقرض ، لاسيما البني والكطان والشبوط ، وهي بحاجة الى الاكثار في المرحلة الراهنة".

ف.ا
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