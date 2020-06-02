مصدر سياسي كردي : قوى سياسية كردية اتفقت على عدم التصويت لفؤاد حسين



كشف مصدر سياسي كردي، عن وجود اتفاق بين اطراف سياسية كردية على رفض التصويت لفؤاد حسين في حال اصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيحه لوزارة الخارجية.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان قوى سياسية طلبت من الحزب الديمقراطي الكردستاني استبدال مرشحه فؤاد حسين بشخصية اخرى ، وفي حال عدم الاستجابة واصر الاخير ، فانها لن تصوت لصالح حسين في حال عرضه على البرلمان ".



واضاف :" ان هناك رغبة لعدد من قوى التحالف الكردستاني بان لاتكون قوى التحالف عقبة في استمرار ازمة تشكيل الحكومة او الابقاء على كابينة ناقصة ، لكونها لاتخدم العملية السياسية وايضا سيتم اتخاذ قرارات داخل مجلس الوزراء دون مشاركة الاكراد في تلك القرارات ".



واوضح المصدر:" ان منطلق معارضة تلك القوى لفؤاد حسين ليس من باب موقف سلبي تجاه حسين او الحزب الديمقراطي ، بل حرصا منها على عدم اعتبار الاكراد قوة معرقلة للاجماع السياسي العراقي ".



ف.ا