بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 02 حزيران 2020
آخر الأخبار
السفير الامريكي يؤكد استعداد شركات بلاده لتطوير وتأهيل منظومة الطاقة الوطنيـة كردستان تسجل 35 إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة رئيس الجمهورية : محاربة الفساد لاتقل عن اهمية محاربة الارهاب كركوك تعود للحظر الشامل بعد تصاعد إصابات كورونا حكم دولي عراقي يوضح حقيقة سحب الشارة الدولية منه الصيادون يحذرون : الثروة السمكية في الاهوار تستنزف .. وانواع بدأت بالانقراض !! مصدر سياسي كردي : قوى سياسية كردية اتفقت على عدم التصويت لفؤاد حسين جلسة برلمانية طال انتظارها .. بلا الموازنة ولا استكمال الحكومة ! مجموعة اسئلة من مجلس عشائر الانبار لوزير الدفاع .. عليه الاجابة عنها مستشار ترامب : سنوقف دعمنا المالي للعراق في هذه الحالة ...
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:36 ص

مصدر سياسي كردي : قوى سياسية كردية اتفقت على عدم التصويت لفؤاد حسين

فؤاد حسين

كشف مصدر سياسي كردي، عن وجود اتفاق بين اطراف سياسية كردية على رفض التصويت لفؤاد حسين في حال اصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيحه لوزارة الخارجية.

وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان قوى سياسية طلبت من الحزب الديمقراطي الكردستاني استبدال مرشحه فؤاد حسين بشخصية اخرى ، وفي حال عدم الاستجابة واصر الاخير ، فانها لن تصوت لصالح حسين في حال عرضه على البرلمان ".

واضاف :" ان هناك رغبة لعدد من قوى التحالف الكردستاني بان لاتكون قوى التحالف عقبة في استمرار ازمة تشكيل الحكومة او الابقاء على كابينة ناقصة ، لكونها لاتخدم العملية السياسية وايضا سيتم اتخاذ قرارات داخل مجلس الوزراء دون مشاركة الاكراد في تلك القرارات ".

واوضح المصدر:" ان منطلق معارضة تلك القوى لفؤاد حسين ليس من باب موقف سلبي تجاه حسين او الحزب الديمقراطي ، بل حرصا منها على عدم اعتبار الاكراد قوة معرقلة للاجماع السياسي العراقي ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ماثيو تولر

السفير الامريكي يؤكد استعداد شركات بلاده لتطوير وتأهيل منظومة الطاقة الوطنيـة 02 حزيران 2020 11:18 ص

تحالف برهم صالح

رئيس الجمهورية : محاربة الفساد لاتقل عن اهمية محاربة الارهاب 02 حزيران 2020 11:06 ص

شاكر حامد

جلسة برلمانية طال انتظارها .. بلا الموازنة ولا استكمال الحكومة ! 02 حزيران 2020 10:31 ص

عشائر

مجموعة اسئلة من مجلس عشائر الانبار لوزير الدفاع .. عليه الاجابة عنها 02 حزيران 2020 10:30 ص

غبريال صوما

مستشار ترامب : سنوقف دعمنا المالي للعراق في هذه الحالة ... 02 حزيران 2020 10:26 ص

زيتون الدليمي

نائبة : هذا ما سيناقشه البرلمان يوم غد 02 حزيران 2020 10:21 ص

مصطفى-الكاظمي

الكاظمي يصل الى كركوك 02 حزيران 2020 10:12 ص

محمد الحلبوسي

خزعل يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل مجلس النواب 01 حزيران 2020 04:44 م

التعليقات