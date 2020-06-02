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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:31 ص

جلسة برلمانية طال انتظارها .. بلا الموازنة ولا استكمال الحكومة !

شاكر حامد

كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، عن  ان  جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا  الاربعاء، لن تتضمن قانون الموازنة واكمال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال شاكر في تصريح صحفي :" ان  اللجان البرلمانية كانت تعقد اجتماعاتها عبر الانترنيت، بسبب الاوضاع الصحية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا"، مؤكدا "صعوبة الاجتماع في مكان مغلق واحد".

واضاف :" ان مسألة كورونا اثرت على الدور الرقابي للبرلمان، و عقد الجلسات بشكل منتظم"، مشيرا الى :" ان جلسة البرلمان المقررة غدا الاربعاء لن تتضمن مناقشة قانون الموازنة والتصويت على اكمال الحكومة".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب الاحد  عن عقد جلسة اعتيادية يوم  غد  الاربعاء ، الساعة الواحدة  بعد الظهر لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الاعمال .

ف.ا
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