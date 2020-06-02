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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:30 ص

مجموعة اسئلة من مجلس عشائر الانبار لوزير الدفاع .. عليه الاجابة عنها

عشائر

رد مجلس عشائر الانبار "المتصدية للارهاب" على تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد التي قال فيها :" ان غالبية عناصر عصابات داعش الارهابية من مناطق المحافظات الغربية ويحصلون على دعم منها ".

ووجه المجلس في بيان صحفي ، مجموعة من الاسئلة لوزير الدفاع وطلب منه الاجابة عنها .

هذه الاسئلة هي:"هل تعلم ان حماية المواطن هي مسؤولية الدولة ام لا ، و هل تستطيع ،  ان كنت صاحب قرار ، فتح تحقيق عاجل وعادل عن مجزرة سبايكر،وفتح تحقيق عن اسباب سقوط ثلاث محافظات بيد داعش وانسحاب ما لا يقل عن ٦ فرق عسكري، وقيادات الشرطة الاتحادية والمحلية،وفتح تحقيق عن اسباب تسليم الترسانة العسكرية لداعش ومن المتسبب بذلك، وفتح تحقيق عن مصير المغيبين وبيان مصيرهم ". واخيرا :" هل ان اهل الغربية مسؤولون عن الارهاب العالمي في سوريا، واليمن، ومصر، وليبيا، والسودان، وافغانستان، ام انك غير مطلع ؟!

ف.ا
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