مجموعة اسئلة من مجلس عشائر الانبار لوزير الدفاع .. عليه الاجابة عنها



رد مجلس عشائر الانبار "المتصدية للارهاب" على تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد التي قال فيها :" ان غالبية عناصر عصابات داعش الارهابية من مناطق المحافظات الغربية ويحصلون على دعم منها ".



ووجه المجلس في بيان صحفي ، مجموعة من الاسئلة لوزير الدفاع وطلب منه الاجابة عنها .



هذه الاسئلة هي:"هل تعلم ان حماية المواطن هي مسؤولية الدولة ام لا ، و هل تستطيع ، ان كنت صاحب قرار ، فتح تحقيق عاجل وعادل عن مجزرة سبايكر،وفتح تحقيق عن اسباب سقوط ثلاث محافظات بيد داعش وانسحاب ما لا يقل عن ٦ فرق عسكري، وقيادات الشرطة الاتحادية والمحلية،وفتح تحقيق عن اسباب تسليم الترسانة العسكرية لداعش ومن المتسبب بذلك، وفتح تحقيق عن مصير المغيبين وبيان مصيرهم ". واخيرا :" هل ان اهل الغربية مسؤولون عن الارهاب العالمي في سوريا، واليمن، ومصر، وليبيا، والسودان، وافغانستان، ام انك غير مطلع ؟!



ف.ا