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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:26 ص

مستشار ترامب : سنوقف دعمنا المالي للعراق في هذه الحالة ...

غبريال صوما

اكد البروفيسور الامريكي غبريال صوما  عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي دونالد ترامب، عدم رغبة الولايات المتحدة  باخراج  قواتها من الاراضي العراقية، فيما بين :" ان واشنطن ستوقف دعها المالي  للعراق اذا حدث ذلك".

وقال المستشار غبريال صوما في تصريح صحفي :" ان الولايات المتحدة الامريكية لا ترغب بتأكيد الحكومة العراقية على ازالة القواعد الامريكية بالوقت الحاضر".

واضاف :" ان اخراج القوات الامريكية من الاراضي العراقية ،  سيسبب انزعاجا  لدى الولايات المتحدة ، من شأنه ان يجعل واشنطن توقف دعمها المالي للعراق".

ف.ا
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