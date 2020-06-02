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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 02 حزيران 2020 10:21 ص

نائبة : هذا ما سيناقشه البرلمان يوم غد

زيتون الدليمي

اعلنت النائبة عن "تحالف القوى"  زيتون الدليمي:"  ان مجلس النواب سيناقش  في جلسته المقررة غدا الاربعاء ،  مجموعة من القوانين التي تسهم بمساعدة الحكومة على اجراء اصلاحات مالية " ،  مشيرة الى :" ان المجلس سيصدر قرارا  يلزم الحكومة بعدم السماح بتعددية الرواتب ".

وقالت الدليمي في تصريح  صحفي :" ان دعوة رئاسة البرلمان لعقد جلسة اعتيادية  يوم غد ، جاءت  استجابة  لطلبات عدد من النواب باستمرار جلسات البرلمان لتشريع القوانين التي من شأنها ان تساعد الحكومة في مواجهة الازمتين الاقتصادية والصحية".

واوضحت :" ان جدول اعمال جلسة الاربعاء سيتضمن عددا من التعديلات والتشريعات منها تعديل قانون التقاعد العام والغاء قوانين تتعلق بالجنبة المالية ، فضلا عن اصدار قرار يلزم الحكومة بعدم السماح بتعددية الرواتب ".

وكان مجلس النواب قرر  عقد جلسة اعتيادية يوم غد الاربعاء .

ف.ا
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