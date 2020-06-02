نائبة : هذا ما سيناقشه البرلمان يوم غد



اعلنت النائبة عن "تحالف القوى" زيتون الدليمي:" ان مجلس النواب سيناقش في جلسته المقررة غدا الاربعاء ، مجموعة من القوانين التي تسهم بمساعدة الحكومة على اجراء اصلاحات مالية " ، مشيرة الى :" ان المجلس سيصدر قرارا يلزم الحكومة بعدم السماح بتعددية الرواتب ".



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان دعوة رئاسة البرلمان لعقد جلسة اعتيادية يوم غد ، جاءت استجابة لطلبات عدد من النواب باستمرار جلسات البرلمان لتشريع القوانين التي من شأنها ان تساعد الحكومة في مواجهة الازمتين الاقتصادية والصحية".



واوضحت :" ان جدول اعمال جلسة الاربعاء سيتضمن عددا من التعديلات والتشريعات منها تعديل قانون التقاعد العام والغاء قوانين تتعلق بالجنبة المالية ، فضلا عن اصدار قرار يلزم الحكومة بعدم السماح بتعددية الرواتب ".



وكان مجلس النواب قرر عقد جلسة اعتيادية يوم غد الاربعاء .



ف.ا