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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 01 حزيران 2020 09:22 م

رسميًا| ديناصور الفساد التهم 500 مليار دولار في العراق ومراقبون: لا بديل للكاظمي عن مواجهة الفاسدين

الفساد في العراق
الفقر يطارد ربع العراقيين.. والبطالة تصل الى نحو 40%

عندما تسلم مصطفى الكاظمي، رئاسة وزراء العراق، اشتكى علانية من وجود خزانة شبة فارغة في العراق، وبدأ يتحرك للعمل على تأمين الرواتب للعراقيين والمتقاعدين، وذلك بالطلب مباشرة من البرلمان مباشرة الموافقة على الاقتراض الخارجي، وقبل ذلك أورد الكاظمي وزير المالية على علاوي إلى السعودية ليبحث عن مساعدات عاجلة يؤمن بها الوضع الحرج والرياض لم تتأخر.
القضية كما يقول مراقبون، للمشهد العراقي، ليست في الخزانة الخاوية ولكن في استمرار الفساد وهو الذي يدمر كل ما هو موجود في الخزانة العراقية. وشددوا أن التقديرات تشير إلى نهب ما لايقل عن 500-1000 مليار دولار من العراق.
وشددوا أن عدم تحرك الكاظمي، لمحاربة الفساد وتقديم مشاريع من جانب حكومته للبرلمان لمحاكمة رموز الفساد واستعادة ما نهبوه من الدولة سيبقى مشكلة الخزانة الخاوية في العراق.
وكان قد عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين موسى، على امكانية استعادة العراق الأموال المنهوبة من الفاسدين. قائلا إنه يجب على الحكومة الجديدة، تطبيق خطة ثلاثة في ثلاثة، بالقاء القبض على ثلاثة من كبار الفاسدين، وفق مذكرات قضائية، ومصادر واستدار الأموال المنهوبة من كبار الفاسدين في البنوك الدولية. وكشف موسى، أن هناك اكثر من 500 مليار دولار اموال منهوبة من قبل شخصيات وجهات فاسدة، مؤكدا أن استردادها سيمكن العراق من عبور أزمته المالية.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً منذ سنوات طويلة وفق مؤشر الشفافية الدولية، وترى منظمة الشفافية الدولية استنادا إلى تقرير لجريدة "إندبندنت البريطانية" في 2013 أن فساد الرواتب مثل "الموظفين الشبح" و"قشط الرواتب" أمر شائع في العراق؛ إذ تتأثر قرارات التوظيف بالمحسوبية والرشوة وأحيانا لموظفين غير موجودين!!
ووفقا للمسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية للفساد في 2013، كان من المرجح أن يكون مستخدمو الخدمات العامة قد دفعوا رشوة عند اتصالهم بالمسؤولين الحكوميين لخدمات الأراضي بنسبة 39% والشرطة 35% وخدمات التسجيل والتصاريح 27%.  وللعلم هذا كان قبل 7 سنوات اي قبل استفحال الأمر في العراق على النحو الموجود به الان.
علاوة على ذلك، من بين 12 مؤسسة عراقية وأجنبية داخل البلاد، كان يُنظر إلى الأحزاب السياسية على أنها الأكثر فسادا، حيث صنّفها 47% بأنها فاسدة إلى حد ما أو فاسدة للغاية، بحسب التقرير الأممي. وبحسب بيانات تعود للبنك الدولي، فقد تلقى العراق أكثر من 32 مليار دولار أمريكي من المساعدات الثنائية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2003 و2012، إلا أن الأموال لم يظهر أثرها على الخدمات.كما كشفت منظمة الشفافية عن تقرير أمريكي عن أن 8 مليارات دولار تم فقدانها في البلاد من أصل ميزانية أمريكية لإعادة الإعمار بقيمة 60 مليار دولار بسبب الفساد والإهدار!!
ولم تكن تظاهرات أكتوبر 2019، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات عارمة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة. وتفيد التقارير، وفقا لتقرير "سكاي نيوز عربية"،  أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار. أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23% في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب العراقي بلغ أكثر من 40%. ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31%.
ويؤكد خبراء، أن الكاظمي لو استمر في التحرك في الطريق الخطأ، واستمر في خوفه من الفاسدين وعدم مواجهتهم في العراق واسترداد المليارات منهم لمساندة ودعم ميزانية الدولة فستبقى الأمور محلك سر وستستمر المشاكل.
أ.ي
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