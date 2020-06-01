بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 01 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 01 حزيران 2020 04:44 م

خزعل يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل مجلس النواب

محمد الحلبوسي

حمل النائب المستقل باسم خزعل، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل البرلمان.

وقال خزعل في تصريح صحفي، إن تعطيل عمل البرلمان وعدم انعقاد الجلسات في ظل الظروف الراهنة يتحمل مسؤوليتها الحلبوسي الذي يقوم البرلمان وفق أهواءه الشخصية، لافتا إلى أن الحلبوسي أصبح كتلة كبيرة من المخالفات الدستورية وهذا الأمر سيقوده في أخر المطاف للحبس.

وأضاف أن انعقاد جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة أمر مستعبد ولن يتحقق كون الحلبوسي غير راغب بذلك، مبينا أن الوضع الاقتصادي والصحي الذي تمر به البلاد بحاجة الى تفعيل عمل البرلمان.

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